"Oltre la sbarra", ladri svaligiano furgone e garage in via dei Pruni

TERMOLI. Alle 11 di questa mattina, mercoledì 3 luglio, il prefetto Lattarulo incontrerà le istituzioni per la problematica estiva dell’emergenza furti.

Ma in attesa di questo incontro, l’allarme continua a crescere e i furti non cessano, anzi aumentano a dismisura.

Nella zona residenziale di via dei Pruni a Termoli, i malviventi sono riusciti persino a passare le “mille barriere” dei vari condomini, oltrepassando la sbarra, il cancello, i portoni e i cancelli del garage.

I malviventi, quindi, sono riusciti a “scavalcare” tutti questi “ostacoli” e sono riusciti a entrare in un garage di un residente, rubando tutto quello che era lì. Un tentato furto è poi avvenuto ai danni di una macchina, ma fortunatamente, grazie all’abbaiare di un cane, il tentativo non è andato a buon fine e i ladri sono scappati.

È notizia di qualche giorno fa un altro furto, sempre in via dei Pruni ai danni di un furgone, e nella serata di ieri, martedì 2 luglio, tipi sospetti si aggiravano in strada “con sacchi bianchi e con i telefoni per fare i video. Prontamente abbiamo denunciato tutto alle Forze dell’ordine”.

“Vogliamo sicurezza e più controlli, perché in periferia non ci sono mai. E se dobbiamo spaventare questi furfanti, ci pensiamo noi”.