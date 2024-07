Scontro frontale in via Montenero nei pressi della Trignina tra 2 auto, 2 feriti trasferiti al San Pio

SAN SALVO. Ancora uno scontro frontale in via Montenero in prossimità della rampa di raccordo con la Trignina. E' il secondo che avviene in una settimana nello stesso tratto(Leggi).

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi e ha visto coinvolte due vetture: una Fiat 500 e una Hyundai I20.

Due i feriti fortunatamente in maniera lieve e trasferiti al San Pio di Vasto dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Vasto e la Polizia locale di San Salvo per i rilievi del caso.