Sequestrato ingente patrimonio a un tecnico informatico trasferitosi in Molise

Tolleranza zero

Tolleranza zero gio 04 luglio 2024

MILANO. Un tecnico informatico originario di Carapelle, in provincia di Foggia, ma trasferitosi in Molise e con proprietà anche a Vasto, è finito nel mirino della Guardia di Finanza e della Magistratura meneghina.

Notificato a suo carico, proprio ieri, un decreto di sequestro finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale di Milano.

A insospettire gli inquirenti, la disponibilità di auto di lusso, immobili e conti esteri, asset difficilmente giustificabili con la sua professione.

Il 57enne è accusato di aver costituito un ingente patrimonio attraverso la commissione di numerosi reati fiscali e finanziari (bancarotte, indebite compensazioni, associazione per delinquere, ecc.). Ad esempio, nelle carte dell'operazione condotta dalle fiamme gialle di Foggia e Lecco, si fa riferimento alle numerose auto di lusso sequestrate al tecnico informatico, che erano intestate a soggetti terzi, ma nella sua piena disponibilità (almeno secondo l'accusa).

Sono stati inoltre sequestrati tre immobili a Carapelle, intestati formalmente a una figlia, un conto corrente bulgaro con un saldo di oltre 535.000 euro, ben otto auto di lusso tra cui tre Ferrari, il tutto acquistato dal 57enne con i proventi delle sue attività illecite. Nei prossimi mesi il Tribunale di Milano prenderà una decisione definitiva, cioè se confiscare definitivamente tutti questi beni, attraverso una o più udienze di discussione con la difesa.

"E' un provvedimento sbagliato, tenuto conto che per i fatti contestati il mio cliente è già stato in gran parte assolto proprio dal Tribunale di Milano e quegli stessi beni erano stati tutti restituiti" - commenta il suo legale, l'avvocato Michele Sodrio a Foggiatoday - "Ora la questione si sposta sul piano della pericolosità sociale, ma sono certo che smonteremo questo decreto di sequestro nelle prossime settimane e all'udienza già fissata per settembre".