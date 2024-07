Investita da un'auto sul piazzale del porto, 45enne finisce al San Timoteo

TERMOLI. Una signora di 45 anni, residente in provincia di Foggia, è stata investita nella serata di ieri poco prima dell'ora di cena, sul piazzale del porto, nel tratto che transita accanto alla banchina riservata alle forze dell'ordine.

Il conducente di un'auto in manovra, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, non si è avveduto della presenza della donna, urtandola.

La 45enne è stata soccorsa dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. La donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, rilievi a cura della Polizia municipale.