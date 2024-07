Malore in acqua, 60enne turista romano muore a Petacciato Marina

PETACCIATO MARINA. Un pomeriggio magnifico trascorso sulla spiaggia di Petacciato marina finisce in tragedia. Un turista romano di 60 anni, che si trovava in vacanza con gli amici, è stato stroncato da un malore mentre era in acqua.

I componenti della comitiva che non l'hanno più visto si sono preoccupati e sono andati a cercarlo e purtroppo l'hanno trovato quando ormai era già troppo tardi, accasciato sulla battigia.

Il gruppo ha dato l'allarme, chiamando la bagnina del lido che si trova in quel tratto dell'arenile, che non ha potuto fare nulla, pur provando a rianimarlo.

All'arrivo del 118 è stato constatato l'avvenuto decesso e i Carabinieri della compagnia di Termoli, sul posto assieme ai militari della Guardia costiera, hanno avvertito il Pm, che ha disposto l'ispezione cadaverica.