L'estate molisana si macchia di un delitto, aggredisce e uccide un vicino di casa a Isernia

ISERNIA. In questa balorda, per non dire cruenta estate italiana, un delitto macchia di sangue anche il Molise. Un 74enne sarebbe stato aggredito e ucciso da un uomo che abita nel suo palazzo, un paio di piani oltre quello dove si è consumata la tragedia. Probabilmente, storie del passato che avrebbero sedimentato un odio profondo, unite ad abusi ed eccessi, tali da togliere, forse, lucidità e a rimetterci la vita è stato l’anziano classe 1950, trovato con la testa fracassata.

Appena dato l’allarme, intorno alle 17, nel quartiere San Lazzaro di Isernia, sul luogo dell’omicidio sono sopraggiunti la Polizia, il Pm di turno Gaeta della Procura pentra e il 118, che ha constatato il decesso, per poi lasciare spazio ai rilievi dell’appartamento dove si è consumato il crimine e alla prima ispezione cadaverica a opera del medico legale. La salma della vittima è stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale Veneziale di Isernia, a disposizione della magistratura, che disporrà l’autopsia, da eseguire probabilmente all’inizio della prossima settimana.

In questura è finito l’indiziato dell’assassinio, che avrebbe confessato, anche se restano ancora alcuni aspetti da chiarire, legati anche all’arma del delitto.