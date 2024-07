Incendi di sterpaglie nella notte e in mattinata: impegnati i Vigili del fuoco

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati sia nella notte, in via Amalfi, che stamani sul lungomare Nord, per spegnere incendi di sterpaglie. Molto più movimentato l'intervento notturno, con le fiamme che stavano lambendo i veicoli in sosta, ma provvidenzialmente a estinguerle in tempo ci ha pensato la squadra del 115.

Sul lungomare Nord, all'altezza del Sirena Beach, divampato un fuoco, che è stato spento già dagli operatori del posto, coi pompieri a bonificare la zona, al loro arrivo.