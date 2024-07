Scontro tra auto e moto in via Dante, centauro trasportato all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Mattinata impegnativa per le forze dell'ordine sulla costa, diversi gli interventi di varia natura, dal decesso in spiaggia al Lido agli incendi di sterpaglie. Intorno all'ora di pranzo incidente stradale nella centralissima via Dante, l'arteria che permette di uscire (o entrare) nella città, nei pressi della stazione ferroviaria.

A scontrarsi una moto e una macchina. Il conducente del veicolo a due ruote è stato soccorso dal 118 Molise, sopraggiunto coi volontari della Misericordia in ambulanza, e trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, sul posto anche la Polizia locale per compiere i rilievi del sinistro. Per permettere queste operazioni, disagi alla circolazione in un punto nevralgico.