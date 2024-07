Furti d'auto senza tregua, ne sparisce un'altra al parcheggio del San Timoteo

TERMOLI-CAMPOMARINO. Furti senza tregua sulla costa adriatica molisana. Colpi riusciti, tentativi sventati, insomma, senza soluzione di continuità, ma non a tutti va bene, come la donna a cui è stata rubata ieri, nel parcheggio dell'ospedale San Timoteo, anche qui un copione ormai consunto.

Deve essere frustrante recarsi in un luogo di cura, che sia per terapia o per visita, sempre scenari di sofferenza (a meno di lieti eventi come le nascite) e rimetterci pure l’automobile.

Quel che è peggio, è che accade ritualmente, con ogni veicolo, dalla bici elettrica alle macchine, oltre a furti e raggiri. Una donna è stata derubata della propria vettura, nella mattinata di ieri.

E’ entrata nel presidio ospedaliero di viale San Francesco, ne è uscita e non l’ha più ritrovata. Il furto, avvenuto nel parcheggio, è stato poi denunciato alla stazione Carabinieri di Termoli.