Tartaruga sulla spiaggia di Petacciato, volontari la mettono in sicurezza

PETACCIATO. Nella notte del 7 luglio un cittadino ha segnalato la presenza di una tartaruga sulla spiaggia di Petacciato.

I volontari del CSC sono intervenuti insieme alle Guardie Ambientali d'Italia ODV Sezione di Termoli ed hanno confermato la presenza delle uova. Dopo l'evento registrato a Campomarino nel 2019 è il secondo caso di nidificazione mai rilevato in Molise.

Con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Petacciato e la Capitaneria di Porto di Termoli il nido è stato messo in sicurezza in attesa della schiusa.

Cogliamo l'occasione per ricordare che in caso di avvistamento di una tartaruga in nidificazione è essenziale non disturbarla in alcun modo, evitando di avvicinarsi, fare rumore ed usare flash. Per qualsiasi segnalazione è attivo il numero gratuito 1530 della Guardia Costiera.

Galleria fotografica