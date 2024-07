«Buon viaggio Pino, Termoli ti ha amato nelle estati del premio Rino Gaetano»

TERMOLI. Dopo poche settimane dalla scomparsa di Pino Scarpettini, ideatore del premio d'autore Rino Gaetano che ha caratterizzato per un decennio le Estati termolesi, ecco un altro caro amico ci ha lasciati.

Pino D’Angiò è morto. Il cantautore famosissimo negli anni ’80 con il brano ‘Ma quale idea‘, uno dei primi pezzi rap italiani, è mancato a 71 anni. Nato a Pompei, D'Angiò - all'anagrafe Giuseppe Chierchia - è stato apprezzato anche all'estero, ha lavorato come attore, doppiatore e produttore musicale. La sua attività artistica è stata fortemente ostacolata da malattie che, specie negli ultimi anni, ne avevano minato fortemente la salute. Malgrado ciò ha partecipato all'ultimo Sanremo nella serata dei duetti con i Bnkr44, la cui versione remixata di 'Ma quale idea' è stata un successo radiofonico.

Oltre ad essere un artista che nel panorama musicale ha portato una ventata di novità, con Pino visto anche il suo carattere gioviale siamo diventati amici durante il decennio del premio Rino Gaetano, un personaggio di una simpatia guascona unica il cast del Premio Rino Gaetano a cominciare da Pino Scarpettini, Paola Rose, Pietro Giannetta, Loredana Bartoccini lo stimavano e apprezzavano tutti.

Che non stava bene negli ultimi tempi proprio Pietro Giannetta ce lo aveva detto, poi abbiamo avuto la conferma durante l'ultimo Sanremo, ma lui era uno che non ha mai voluto darla vinta alla malattia era un autentico combattente e fino all'ultimo gli ha dato filo da torcere finché non è stato costretto ad arrendersi a lei.

Grazie Pino di averci onorato della tua amicizia, tu che sei stato un precursore lungimirante di un genere musicale in Italia che ora va per la maggiore.

La tua non è stata... una quale idea qualsiasi ma un 'idea musicale che in futuro sarebbe diventata un genere musicale. Buon viaggio grande Pino Termoli ti ha amato in quegli anni belli del Rino Gaetano

