Scomparsa Vincenzo Bizzarro, il cordoglio di Patriciello

CAMPOBASSO. “Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di Vincenzo Bizzarro, una persona che ha fatto della sua passione politica una ragione di vita e a cui si è sempre dedicato con grande trasporto e senso del dovere. Con Vincenzo ho avuto la fortuna e il piacere di condividere la militanza politica e tante battaglie in ambito regionale e non solo: non potrò mai dimenticare la sua vitalità e le sue doti umane che ne hanno sempre fatto un punto di riferimento imprescindibile per tutto il territorio. Durante l’intero arco della sua carriera politica e professionale - sia come membro del consiglio regionale, che come stimato ed apprezzato professionista – Vincenzo Bizzarro ha sempre dato prova di grande equilibrio ed instancabile dinamismo: doti che gli sono valse la stima e l’affetto di quanti l’hanno conosciuto in questi anni. Impossibile dimenticare la grande tenacia con cui ha sempre portato avanti il suo impegno al fianco dei cittadini e delle famiglie più bisognose. La sua scomparsa è una grande perdita per il Molise, mancherà tantissimo. A tutta la sua famiglia vanno le mie più sentite e commosse condoglianze". Aldo Patriciello.