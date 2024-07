Ripristino trasporto ferroviario, al via la raccolta firme

CAMPOBASSO. Sono già 37 le firme raccolte, grazie alla petizione lanciata da Antonio Spada, sul ripristino del trasporto ferroviario in Molise. Una petizione importante che riguarda i tanti utenti che usufruiscono del servizio ferroviario, per svago, lavoro e studio.

«Io, come molti altri residenti in Molise, provo un profondo disagio nel sapere che nel 2024, nonostante la presenza di una linea ferroviaria esistente, si continua a privilegiare il trasporto su gomma con tutti i suoi rischi e il suo potenziale inquinamento. La nostra regione ha una linea esistente su cui però si evita di investire, quasi fosse in atto un tentativo di abbandono. Per raggiungere Roma o Napoli, abbiamo solo un paio di opzioni di treni/bus da Campobasso o Isernia, mentre Termoli risulta completamente isolata dalla costa Tirrenica. Sono molte le persone che ogni giorno o settimanalmente si spostano in queste città per lavoro e che hanno scelto di vivere in Molise, ma sembra che invece di favorirle, si decida di abbandonarle. È fondamentale che il trasporto ferroviario in Molise venga ripristinato e che si investa per migliorarne l'efficienza e la copertura. Secondo le stime, un servizio ferroviario efficiente e ben gestito può ridurre notevolmente l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità della vita di noi tutti. Si chiama quindi a firmare questa petizione per la ripresa del trasporto ferroviario in Molise. La nostra mobilità, la nostra qualità della vita e il nostro ambiente dipendono da esso».

Per firmare la petizione clicca qui