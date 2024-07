Oltre 100 multe ogni weekend d'estate contro le soste selvagge

TERMOLI. Continue esortazioni a promuovere controlli e stangare chi si rende autore dei parcheggi selvaggi, bloccando anche il transito degli altri veicoli.

Ogni estate, come abbiamo anche ribadito nell'articolo di domenica scorsa, si ripropone questa criticità, acuita dall'ineluttabile considerazione che a Termoli manchino stalli in numero adeguato, trovare parcheggio, specie nei weekend, è una vera impresa. Ma ciò non toglie nulla rispetto all'esigenza di rispettare il Codice della strada e alla necessità di promuovere l'attività da parte delle forze dell'ordine.

La Polizia locale di Termoli, che ancora non riesce ad avere un organico sufficiente per coprire tutte le mansioni a cui è chiamata, in ogni caso di multe ne commina. Negli ultimi tre weekend, sono state un centinaio almeno le sanzioni elevate agli automobilisti più indisciplinati.

Anzi, solo nel turno mattutino di domenica 7 luglio ne sono state emesse ben 76. Questo per chiarire un quadro dove tante sono le testimonianze-rimostranze social sulla presunta blanda risposta al fenomeno del "metto la macchina dove voglio e come capita".

In particolare, finiti nel mirino della Polizia municipale i veicoli in sosta vietata sul lungomare Nord, in centro e nella via Duca degli Abruzzi dove troppo spesso restano bloccate le "circolari" del trasporto urbano, come spesso documentiamo.