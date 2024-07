Auto si ribalta, conducente ferito

VENAFRO. Nella serata di ieri, intorno alle 18, nei pressi dell’ospedale sulla SS 6 Dir Casilina una autovettura ha perso il controllo, ribaltandosi.

Il conducente unico ferito è stato preso in consegna dal personale del 118. I Vigili del fuoco di Isernia hanno messo in sicurezza il veicolo. Sul posto intervenute le forze dell'ordine per rilievi del sinistro e disciplina della circolazione.