Scontro in via Asia tra auto e scooter, conducenti al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale nella mattinata di oggi, in via Asia, all'incrocio con via India. A scontrarsi una Fiat 500 L e uno scooter. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, la Polizia locale e i Carabinieri.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati con l'ambulanza al Pronto soccorso di Termoli.

Galleria fotografica