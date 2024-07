Fruttivendolo aggredito nel piazzale dell'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Episodio tutto da chiarire, per cause, non per la dinamica, purtroppo, quello avvenuto stamani sul piazzale dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dove un presunto avventore ha aggredito colpendo alla testa un fruttivendolo ambulante che vendeva la mercanzia in viale San Francesco.

I presenti hanno riferito di un gesto brutale e di una ferita particolarmente profonda al capo del malcapitato, soccorso dal 118 Molise e trasportato nel vicinissimo Pronto soccorso, distante solo qualche decina di metri.

Allertate immediatamente le forze dell'ordine, intervenute con una volante del commissariato.