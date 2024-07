Muore per shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone

ISERNIA. Dramma al confine tra Molise e Abruzzo, nella mattinata di oggi. Una donna di 66 anni, che faceva la badante, è stata punta da un calabrone a Montenero Val Cocchiara, località della provincia di Isernia ed è morta per shock anafilattico. La signora, C. R. le sue iniziali, è stata soccorsa dal 118 di Castel di Sangro ed è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale abruzzese, ma non c’è l’ha fatta; era originaria di Cerro al Volturno.