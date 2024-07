Gli accertamenti irripetibili sulla salma del 74enne trovato senza vita in casa

ISERNIA. Conferito stamani l’incarico formale da parte della Procura di Isernia al medico legale Massimiliano Guerriero, per l’autopsia sulla salma del 74enne Costanzo Amoruso, trovato morto in casa venerdì scorso e per il cui decesso, avvenuto in circostanze da chiarire nell’appartamento di contrada San Lazzaro, s’indaga per omicidio, anche senza iscrivere nessuno nel registro degli indagati.

Autopsia divisa in due fasi, all'ospedale Veneziale di Isernia, stamani prelievo dei campioni di tessuto, pomeriggio le radiografie al cranio. Il 74enne è stato trovato con una ferita profonda al capo, con tracce di sangue all’ingresso e nel bagno.

Nelle prossime settimane il dottor Guerriero depositerà la propria perizia, il cui esito darà una volta alle indagini.