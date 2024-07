Domenica sera un sit-in davanti al circo

TERMOLI. Un gruppo social molto agguerrito, quello che da quando in viale dei Pini è presente il circo con gli animali ha promosso azioni "di disturbo" per affermare il proprio pensiero, come la rimozione dei manifestini e delle locandine, ma non solo. Ora, dopo essere stati autorizzati, il 14 luglio, dopodomani, domenica, alle 20.15 ci sarà un sit-in di protesta per manifestare davanti al circo.