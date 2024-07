Sorteggio di San Basso in piazza Duomo: il patrono andrà sul Nonno Rocco

TERMOLI. Il sorteggio di San Basso torna in piazza Duomo, su richiesta dei pescatori. Occasione di debutto per l'amministrazione Balice, con assessori, sindaco e consiglieri. Piazza gremita, nonostante il gran caldo. Ben 63 le imbarcazioni chiamate da Paola Marinucci a ritirare il consueto omaggio, che quest'anno vede una rosa giallorossa nella teca e la stampa della foto realizzata da Stefano Leone. Presenti il vescovo Gianfranco De Luca, monsignor Gabriele Mascilongo, il governatore Roberti, sindaco e vicesindaco, il neo comandante del porto Giuseppe Panico, Francesca Preziosa per l'autorità portuale di Bari, il senatore Costanzo Della Porta, il comandante della stazione Carabinieri Alfonso Grande e il comandante della Polizia locale, Pietro Cappella. Tutti autori di un breve saluto, in platea anche l'assessore regionale Salvatore Micone, assieme ad altri amministratori comunali.

Il sorteggio snello, pochi biglietti e arriva viva San Basso, con Fatima che poi pesca Nonno Rocco.