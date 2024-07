Parcheggia la sua Delta e parte in treno, al ritorno la macchina non c'è più

TERMOLI. L'attenzione di istituzioni e forze dell'ordine non riesce ad arginare il fenomeno dei reati predatori e dei furti d'auto in particolare.

Ad accorgersene, a sue spese, un ragazzo di Larino, il 24enne Giuseppe Tarasca, che nella notte tra venerdì e ieri, ha parcheggiato la sua Lancia Delta (targa EP782TF) in via Duca degli Abruzzi, accanto alla stazione ferroviaria, poi partire in treno per accompagnare la sua ragazza ad Alessandria. Al ritorno, la sua macchina non c'era più, purtroppo.

A Giuseppe, amareggiato a dir poco per questo furto subito, non è rimasto che sporgere denuncia alla stazione dei Carabinieri di Larino, sua località di residenza.