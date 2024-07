Escursionista 72enne scivola alle cascate, arrivano 118, Soccorso Alpino, Carabinieri e 115

ISERNIA. Intervento tecnico sanitario di emergenza alle Cascate di Carpinone.

Oggi alle ore 11:30 circa, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è intervenuto su richiesta della centrale operativa 118 per un'operazione di soccorso tecnico sanitario. L'intervento ha riguardato una persona nata nel 1952 e residente a Torre dei Passeri, che è scivolata durante una visita alle cascate di Carpinone.

Una squadra del Cnsas si è recata prontamente sul posto e, insieme ai sanitari del 118, ha provveduto a stabilizzare il paziente. Successivamente, la persona infortunata è stata evacuata mediante barella in dotazione al soccorso alpino fino alla viabilità ordinaria, dove era in attesa un'ambulanza per il trasporto in ospedale.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno prestato supporto per l'evacuazione, contribuendo alla riuscita dell'operazione di soccorso.

