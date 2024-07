Guasto al cavidotto, domenica infernale senza elettricità a Chieuti

CHIEUTI. Domenica molto calda, in provincia di Foggia ancora più che nel Molise, ma a Chieuti, dalle 10 e fino al pomeriggio, inferno vero a causa dell'assenza dell'elettricità, dovuta al guasto di un grosso cavidotto che alimenta la località che sorge quasi al confine. Buona parte del paese ha subito il blackout. Danni considerevoli soprattutto per le attività, che hanno perso merce, così come per le persone fragili, che non hanno potuto usufruire di apparecchiature con cui si aiutano nel quotidiano.





