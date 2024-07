Si scontrano moto e autocarro, centauro trasportato al Cardarelli

CAMPOBASSO. Ancora un motociclista coinvolto in un incidente e sempre del capoluogo, stavolta però è avvenuto proprio in città, in via IV novembre, non lontano dalla sede del Consiglio regionale.

A scontrarsi, nei pressi di un incrocio, la motocicletta su cui era in sella e un autocarro. Si tratterebbe di un commesso di un negozio delle vicinanze. Il sinistro è stato rilevato dagli agenti della Polizia locale di Campobasso, intervenuti sul posto assieme al 118 Molise soccorso, che ha trasportato in ambulanza il centauro al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.