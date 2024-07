Violenta aggressione ai danni di un uomo, Carabinieri denunciano 5 persone

TOLLERANZA ZERO lun 15 luglio 2024

VENAFRO. Non sono passati inosservati ai Carabinieri di Venafro i video freneticamente circolati che hanno ripreso l’aggressione di un uomo da parte di più persone avvenuta nella serata di sabato in pieno centro cittadino. Le indagini dei Carabinieri, concentratesi sull’analisi dei video puntualmente acquisiti e sulle testimonianze di alcuni passanti, hanno consentito, oltre alla ricostruzione dell’evento, di identificare tutti i partecipanti all’increscioso evento.

In particolare, si è appurato che la vittima è stata aggredita e malmenata da quattro uomini, il tutto mentre alcuni passanti riprendevano con i propri smartphone l’intera scena, cosa, tra l’altro, che ha messo in fuga i rei.

Poco dopo, l’uomo malmenato, incrociando uno degli aggressori, lo ha minacciato di morte estraendo, nel contempo, un oggetto che i passanti hanno percepito essere una pistola. Le immediate verifiche dei Carabinieri di Venafro hanno poi potuto dimostrare che l’oggetto estratto non era una pistola, ma una tenaglia, sottoposta a sequestro a seguito di perquisizione domiciliare.

Le condotte delittuose delle cinque persone deferite sono ora al vaglio dell’A.G.; quattro soggetti sono stati deferiti per lesioni personali aggravate in concorso e minaccia aggravata e uno per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata.