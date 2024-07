Il tenente Gina Caggiano nuovo comandante di compagnia della Guardia di Finanza a Termoli

TERMOLI. Dopo la Polizia di Stato, anche la Guardia di Finanza insedia un nuovo comandante donna a Termoli, si tratta del tenente Gina Caggiano.

In data odierna si è insediato presso la caserma di via Fratelli Brigida, in Termoli, il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza, Tenente Gina Caggiano. L’ufficiale, proveniente dal Gruppo di Malpensa, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante del 1° Nucleo Operativo, è cresciuta in Friuli Venezia Giulia ed ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, al termine del percorso di studi presso l'Accademia della Guardia di Finanza.

Il tenente Caggiano vanta una notevole esperienza operativa nell’ambito delle attività di contrasto e repressione dei traffici illeciti, grazie all’incarico svolto nell’ambito aeroportuale. Il Comandante Provinciale, Colonnello Francalberto Di Rubbo, nel ringraziare il Capitano Varanese per il lavoro svolto, ha augurato al Tenente Caggiano buon lavoro e le migliori soddisfazioni personali e professionali, nell’interesse della collettività e delle istituzioni.