«L'indifferenza vissuta al giorno d'oggi anche dopo un incidente stradale»

GUGLIONESI-SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Una riflessione importante è giunta alla nostra redazione, dopo la notizia dello scontro tra autobus della Sati e una Fiat Doblò all’altezza di San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi.

Un elogio al giovane autista che con i mezzi necessari ha prestato subito assistenza ai viaggiatori e ha allertato il 118, così da salvaguardare i passeggeri e prestare soccorso al conducente dell’altro mezzo.

«L’autista dell'autobus era un ragazzo abbastanza giovane ed è stato oltre che professionale per i passeggeri sul pullman sapendo gestire la situazione. È stato molto d'aiuto durante il soccorso in attesa dell'arrivo del 118 e dei Carabinieri. Mi è dispiaciuto molto dell'indifferenza degli automobilisti che hanno assistito all'incidente, perché transitavano lì in quel momento e non sono neanche scesi dalla macchina per verificare se ci fossero stati feriti e allertare i soccorsi, bensì, con manovre azzardate hanno continuato a camminare. Io che ero ferma dietro la fila di macchine, vedendo ciò, ho messo le 4 frecce e correndo a piedi e superando le altre macchine ho raggiunto il punto dello scontro. Questa indifferenza mi ha turbata veramente. Solo in seguito, altre persone di buon cuore che sono arrivate vedendo quello che era successo hanno chiesto se ci fosse bisogno di aiuto.

Ripeto questa indifferenza mi turba davvero. Mi auguro solo che, ora, tutti stiano bene».