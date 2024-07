Ancora un incidente, «E' diventato pericoloso percorrere le strade a causa dei cinghiali»

PETACCIATO. Guidare di notte sulle strade tra basso Molise e vicino Abruzzo si sta rivelando sempre più una incognita, a causa della presenza dei cinghiali, che attraversano la sede stradale e spesso causano incidenti, com'è avvenuto anche nella tarda serata di ieri. Lo conferma, ancora una volta, una testimonianza diretta di un automobilista.

«Nel tratto rettilineo della strada statale tra San Salvo e Petacciato, ieri sera in torno alle 23 mi ha tagliato la strada un branco di cinghiali, tutti in fila che attraversavano la mia carreggiata, non andavo molto veloce poiché avevo nipotina e moglie con me, tre degli esemplari, sono riusciti a passare verso la campagna, il quarto il più grosso purtroppo l'ho preso sotto la mia macchina di striscio, con un danno al veicolo.

Sono rimasto scioccato, non ho preso sonno e ho approfittato a segnalare l'accaduto sperando che altri dopo di me non abbia avuto la stessa disavventura».