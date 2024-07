Operata d'urgenza: restano critiche le condizioni della bimba investita

MOLISE. È stata operata d’urgenza la bambina investita nella giornata di ieri a Montefalcone nel Sannio. I medici dell’ospedale civile di Pescara l’hanno sottoposta a un intervento neurochirurgico salvavita. I parametri sono stabili ma il quadro è delicato. La prognosi è riservata.

La piccola si trova attualmente nel reparto di Rianimazione.

La piccola, nella giornata di ieri lunedì 15 luglio, per cause ancora da accertare è stata investita da un'auto, il conducente si è subito fermato e sono stati allertati i soccorsi. All'arrivo e data la gravità della situazione, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso abruzzese, e la bimba è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Pescara.

Il Molise in queste ore è in apprensione.