Mezzo pesante finisce fuori strada sul litorale Nord

TERMOLI. Nel primo pomeriggio di oggi 17 luglio, un mezzo pesante e precisamente un camion di una società di calcestruzzi, procedendo in direzione Termoli sulla ex Statale 16 nord, in via Vespucci, a causa dell’alta velocità, incurante dei limiti e della presenza di un’area di cantiere, ha impattato sull’attraversamento pedonale realizzato in queste ultime ore e si è ribaltato sulla scarpata laterale alla nuova pista ciclabile.

Per fortuna nessuno si è fatto nulla e nessun danno è stato arrecato alle nuove opere realizzate dal Comune, però questo incidente, verificatosi in pieno giorno, dimostra chiaramente che se il traffico veicolare non tiene conto che si tratta di una strada urbana dove bisogna procedere con cautela a prescindere se in fase diurna o notturna e che se si ha fretta bisogna scegliere la parallela strada tangenziale di Termoli, il rischio di incidenti anche gravi resterà invariato a prescindere dalla adozione delle misure annunciate di recente dalla nuova amministrazione comunale.

Galleria fotografica