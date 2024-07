Bimba investita, restano stabili e delicate le condizioni della piccola

PESCARA. Restano stabili le condizioni della bimba di 10 anni, investita lunedì 15 luglio a Montefalcone nel Sannio. La bambina è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara.

Nella giornata di lunedì, era stata elitrasportata nel nosocomio abruzzese, data la gravità della situazione, e lì l’hanno subito sottoposta a un intervento neurochirurgico salvavita. I parametri sono stabili ma il quadro è delicato. La prognosi è riservata.

Ora è necessario attendere: le prossime ore di decorso post operatorio saranno fondamentali.

Dopo il delicato intervento, la piccola è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva del nosocomio abruzzese.

L’accaduto ha suscitato sgomento e apprensione in paese. Sotto shock, la comunità si è unita nella preghiera ai familiari della piccola.

La piccola, nella giornata di lunedì 15 luglio, è stata investita da un'auto, il conducente si è subito fermato e sono stati allertati i soccorsi.

Sulla dinamica dell’incidente non emergono particolari significativi. Partita dalla sua abitazione, in una contrada all’ingresso di Montefalcone, la bimba stava andando a piedi, insieme al fratellino, verso la fermata per prendere l’autobus con cui avrebbe dovuto raggiungere il luogo dove è in corso di svolgimento in questi giorni una colonia estiva, a cui partecipava.

La strada dove è avvenuto l’impatto è molto stretta.