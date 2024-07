Emergenza idrica: incontro all'Arap coi comuni di Montenero, Vasto e San Salvo

SAN SALVO-MONTENERO DI BISACCIA-VASTO. Aggiornamenti settimanali, verifica delle attuali dispersioni e richiesta alla Giunta regionale, già da ora, di una delibera per l'approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo di fonti aggiuntive. Sono le risultanze del tavolo operativo riunitosi oggi presso la sede Arap in via Ciccarone a Vasto su convocazione dell’assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca e alle Risorse Idriche e dell’assessore Regionale Agricoltura Emanuele Imprudente, collegato in remoto.

Riunione convocata dopo lo stato d'allerta lanciato ieri mattina dal Consorzio di Bonifica Sud sulla reale consistenza delle riserve idrauliche della diga di Chiauci con un'autonomia di poche settimane.

"Da questo tavolo - ha spiegato l'assessore Magnacca - è stata espressa, i sindaci di Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia la giustificata preoccupazione affinché vengano garantite risorse idriche per uso umano, in particolare nelle prossime settimane al culmine della stagione estiva. Ed è stato anche ribadito l’invito ai cittadini a un uso responsabile dell’acqua, così come si è ribadita la assoluta disponibilità di Regione Abruzzo a porre in essere quanto necessario per tutelare l’approvvigionamento idrico per uso umano (Vasto Marina, San Salvo Marina e Montenero Marina), agricolo e industriale”.

Il Consorzio di Bonifica Sud ha ricordato gli sforzi per il pieno utilizzo della diga, ma anche l’impossibilità di completare l’invaso possibile, così come Arap, che gestisce gli impianti di depurazione, non è in grado di garantire, con le attuali portate ricevute dal Consorzio di Bonifica, avendo necessità di maggiori litri al secondo da ridistribuire. Per la Sasi c'è il rischio di interruzione del servizio per diverse ore giornaliere, in particolare per le località marine dei tre comuni costieri se non verrà consegnata una quantità minima stimata in almeno 60 litri al secondo da destinare all’uso umano.

Su sollecitazione dell'assessore Magnacca si è convenuto di fare rete tra le amministrazioni locali predisponendo un eventuale servizio comune di autobotti per intervenire se la situazione dovesse volgere al peggio, anche considerando che le previsioni meteo dei prossimi giorni non prevedono pioggia.

Il presidente Graziano Marcovecchio della Pilkington, azienda che ha il maggiore consumo di acqua per gli impianti, ha annunciato delle anticipazioni delle ferie del personale dal 5 agosto, che comporterà un minor consumo idrico, oltre ad aver adottato da anni un sistema virtuoso di recupero dell’acqua utilizzata nei cicli produttivi.

Hanno partecipato Arap, Arap Servizi (Nicola Del Prete), Consorzio di Bonifica Sud (Nicolino Torricella), Sasi (Gianfranco Basterebbe), i sindaci di Vasto (Francesco Menna), San Salvo (Emanuela De Nicolis) e il vice sindaco di Montenero di Bisaccia (Claudio Spinozzi). Assente il sindaco di Comune di Cupello impegnato nell’incendio che ha interessato il paese.

