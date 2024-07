Incendio in stabilimento e deposito Gpl, scatta il piano di emergenza

ISERNIA. Questa mattina, intorno alle ore 9, si è verificato un incendio in uno stabilimento industriale sito in Sessano del Molise, adibito a lavorazioni e deposito Gpl.

Trattandosi di azienda ad alto rischio, è stato prontamente attivato il Piano di Emergenza Interno ed è immediatamente intervenuto il personale del locale comando dei Vigili del Fuoco. In particolare, l’evento incendiario ha riguardato un robot presente nel reparto collaudo bombole ad uso domestico nonché alcuni materiali riposti in un confinante locale adibito a deposito. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, terminate alle ore 10.40 circa, sono state poste in essere dai Vigili del Fuoco, unitamente alla squadra di emergenza interna.

Di tanto è stato costantemente informato il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) di questa Prefettura nonché il Sindaco del Comune di Sessano.

Sul posto, presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri. Non si sono registrati feriti e non si è avuto alcun interessamento/danno al limitrofo impianto ad alto rischio di incidente rilevante.