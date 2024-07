Bimbo resta bloccato sugli scogli, soccorso dalla Guardia costiera alle Tremiti

ISOLE TREMITI. Delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti impegnata a soccorrere un bimbo rimasto bloccato sugli scogli, a San Domino. I militari della Guardia costiera di stanza alle Diomedee, coordinati dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli, sono intervenuti e hanno tratto d’impaccio il piccolo, portandolo al sicuro, dai genitori, con cui è in vacanza.

Il bambino non era riuscito a risalire dalla scogliera, per ritornare dalla sua famiglia. Non riuscendo nemmeno i genitori a raggiungerlo, è stato chiesto l’intervento del 1530, che si è mosso col gommone e il personale di bordo, il minore è stato così riportato a terra.