Abbandoni di rifiuti e conferimenti errati: una denuncia in Procura e tre sanzioni

TERMOLI. Tra i siti più critici e più abusati per l’abbandono dei rifiuti c’è senza dubbio quello della cosiddetta “Bufalara”, la strada di collegamento tra la statale 87 e l’incrocio per Rio Vivo-Marinelle e il nucleo industriale. Innumerevoli le bonifiche effettuate e diverse anche le denunce per le violazioni in materia ambientale, a carico di chi “sfregia” il territorio in questo modo.

L’ultima segnalazione in Procura, a Larino, compiuta dalle guardie ecologiche del Congeav, è stata nelle scorse ore per un cittadino di Guglionesi, a cui si è risaliti dopo che aveva gettato alla rinfusa sacchi contenenti indifferenziato, plastica, metalli da scatolette di cibo per cani, cenere, di tutto, di più, compreso una latta d'olio.

Ma non è finita qui, nei turni di controllo e pattugliamento anche in centro, le guardie ecologiche del Congeav hanno sanzionato tre persone per conferimenti irregolari di rifiuti nell’alto sito sensibile di via Carlo del Croix, prima della discesa che conduce al porto.