Auto finisce nella scarpata, recuperata dai Vigili del fuoco

ISERNIA. Turno movimentato per i Vigili del fuoco di Isernia.

Stamani dopo le prime luci dell’alba a Ceppagna frazione di Venafro, un’automobilista ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada in una scarpata.

Fortunatamente illesa la conducente. Per recuperare l’autovettura sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede Centrale che con un autogru in dotazione hanno sollevato l’auto fino a riportarla sulla sede stradale. La conducente ad ogni buon fine è stata affidata alle cure del personale medico del 118. Presenti i Carabinieri per i rilievi del caso.

In precedenza, un albero secolare nella serata di ieri è caduto sulla strada provinciale tra Miranda e Carovilli bloccando il transito. Per riaprire l’arteria è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fioco della sede Centrale di Isernia. Fortunatamente al momento della caduta dell’albero non era in transito nessuno.

Galleria fotografica