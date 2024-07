«Schiamazzi, vandalismi e "corse in scooter"», notti inquiete a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Tempo libero della discordia, specie d'estate.

Permettere ai giovani di svagarsi non deve diventare occasione di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica.

Già settimane fa, la vicenda del campo di calcio a 5 di via dei Pruni ha generato uno scontro tra chi ritiene imprescindibile dare libero sfogo alla passione di ragazzi e bambini, con la conseguenza di ripristinare gli orari più notturni dell’illuminazione pubblica.

Poco distante, in linea d’aria, a Colle Macchiuzzo, però, i residenti ci rappresentano situazioni differenti, con danni, degrado e schiamazzi. Rifiuti a terra, rete divelta, giochi del parchetto danneggiati, poi quasi corse con gli scooter, nel quartiere e fino a Difesa Grande.

I più esasperati avvertono anche le forze dell’ordine, i “ragazzacci” in questione - sui 16-17 anni - provengono soprattutto da fuori zona. L’attività ricreativa che viene promossa sino alla mezzanotte non crea problemi, sono le ore piccole in cui si manifesta questa condizione che infastidisce gli abitanti, che chiedono di spegnere le luci alla mezzanotte, così da evitare che il quartiere divenga ricettacolo di chi scorrazza in modo inurbano.

