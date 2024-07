Tamponamento in via Corsica, sul posto Polizia locale e 118

TERMOLI. Tamponamento tra tre autovetture in via Corsica nel tardo pomeriggio di oggi e oltre ai danni ai veicoli, viabilità in tilt, per permettere soccorsi e rilievi, da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto con due pattuglie, una delle quali si occupa di disciplinare la circolazione.

Non dovrebbero esserci conseguenze significative per gli occupanti dei veicoli, con feriti lievi. Sul posto è intervenuta anche l'equipe medica del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.