Soccorso un automobilista nella zona di Rio Vivo

TERMOLI. Tardo pomeriggio impegnativo per l'equipe medica del 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli, che dopo aver trasportato i tre feriti lievi causati dal tamponamento tra tre veicoli in via Corsica, è stato chiamato a intervenire nella zona di Rio Vivo, dove un automobilista ha avuto bisogno di cure mediche.