Accusato di stalking e lesioni personali aggravate, il giudice assolve un 29enne

TERMOLI. Dopo quasi 3 anni di guai giudiziari, un 29enne, accusato di violenze di genere, con un provvedimento cautelare già subito nel novembre 2021 sul capo, è stato assolto.

Finisce così, in primo grado, il calvario di un ragazzo accusato di stalking e lesioni personali aggravate.

Al giovane era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento all' ex compagna dalla quale aveva avuto un figlio. Ma non solo: a causa delle reiterate denunce della donna, all' uomo era stata sospesa la potestà genitoriale.

Ieri mattina il giudice del tribunale di Larino, dottoressa Sansone, a fronte di una richiesta di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avanzata dal Pm, ha accolto la tesi difensiva dell'avvocato Ruggiero Romanazzi, assolvendo l'imputato perché i fatti non sussistono.

All' esito dell'udienza il giudice ha disposto la revoca del divieto di avvicinamento alla persona offesa.