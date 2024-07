Aspettano che rimanga sola e la narcotizzano, anziana derubata di soldi e gioielli

CAMPOMARINO. Conoscono le abitudini delle famiglie, le “studiano” e sanno quando entrare in azione. È accaduto ancora una volta sulla costa molisana, a Campomarino, in contrada Montecucco, dove ladri sono entrati in azione, appena il figlio di un’anziana donna è uscito col cane, per fargli fare una passeggiata.

Intrufolatisi all’interno della casa, i banditi hanno avuto gioco facile nel narcotizzare la pensionata, avendo così mano libera per rubare, in circa mezz’ora, contanti – almeno mille euro – preziosi e le tessere di prelievo di posta e banca.

Ad accorgersi del furto subito proprio il figlio della signora, che rincasato ha trovato tutto a soqquadro, oltre alla madre che dormiva, e che ha faticato a svegliare.

I furfanti dovrebbero essere entrati dal balcone che si trova al primo piano. Il furto è stato denunciato alla stazione dei Carabinieri di Campomarino. Da giorni, oltretutto, viene segnalata una presenza sospetta con tre loschi figuri che girano in macchina.