Lite tra due persone in via Molise, accorrono Polizia e Carabinieri

TERMOLI. Due volanti del commissariato di Polizia di via Cina e una gazzella dell'Arma dei Carabinieri in supporto sono intervenute intorno all'ora di pranzo di oggi in via Molise, dove è scoppiata una lite tra due extracomunitari.

Per fortuna, il diverbio non ha prodotto conseguenze di rilievo e all'arrivo delle forze dell'ordine la situazione si è tranquillizzata.