Parcheggia nell'aiuola in piazza Sant'Antonio e la distrugge, il Comune chiederà i danni

TERMOLI. Diventa assai difficile, per non dire complicato, capire cosa passi per la testa delle persone, quando manifestano gesti di inciviltà assoluta.

Il proprietario di una utilitaria, però, sarà costretto a rifletterci, perché l'amministrazione comunale chiederà i danni a chi ha pensato bene di parcheggiare dove non poteva, proprio su un'aiuola che era stata sistemata poche ore prima.

L'indignazione è stata mostrata dall'assessore all'Ambiente, Silvana Ciciola, che dopo aver dato il via alla manutenzione delle aree verdi in piazza Sant'Antonio, in piena estate, quindi luogo che funge da biglietto da visita della città, dove sostano centinaia di veicoli nell'affaccio tra i più belli dell'Adriatico, nella tarda serata di ieri ha dovuto riscontrare coi propri occhi fin dove arriva il comportamento irriguardoso delle persone, che calpestano assieme alle aiuole anche il decoro urbano.

La stessa componente della Giunta ha rimarcato come all'automobilista, facilmente rintracciabile attraverso la targa dell'auto, verrà intimato di ripristinare i danni causati.