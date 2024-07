Anziano accusa un malore mentre si reca al Postamat e cade, trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Ancora un malore per un anziano che si reca alle Poste centrali di Corso Mario Milano, per prelevare al Postamat, come avvenuto già a metà giugno. L'83enne è quindi inciampato e caduto, ferendosi alla testa.

È stato soccorso dal 118 Molise, intervenuto con l'equipe medica, e coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che l'ha trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per gli opportuni controlli.