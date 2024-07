Ragazzino investito in bici da un'autovettura

TERMOLI. Attimi di grande spavento nella serata di ieri, dove un ragazzino è stato investito da un'autovetture in via degli Abeti, mentre andava in bicicletta.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise e la Polizia locale, che ha rilevato il sinistro e disciplinato la circolazione. L'adolescente - all'incirca sui 13 anni - è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Un tratto di strada quello di via degli Abeti, che proprio in questi mesi è in via di riqualificazione con l'allargamento della sede stradale e la realizzazione del marciapiede.