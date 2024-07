San Severo, recuperate carcasse di auto incendiate e abbandonate

TOLLERANZA ZERO

TOLLERANZA ZERO gio 25 luglio 2024

SAN SEVERO. Attività di contrasto al triste fenomeno dell’abbandono di carcasse di auto incendiate nelle campagne dell’agro. Recuperate diverse carcasse abbandonate nelle strade rurali del territorio.

Le attività di prelevamento e bonifica delle carcasse di auto incendiate, in corso da diverse settimane, sono oggetto di una programmazione posta in essere dal nucleo ambientale della Polizia Locale. Le attività quotidiane di monitoraggio delle micro discariche e dei siti oggetto di abbandono permettono, oltre ad un costante controllo, la possibilità di individuare gli autori degli illeciti e di attivare le procedure di bonifica del suolo.

La tutela delle campagne parte dal contrasto all’abbandono incontrollato di rifiuti con un monitoraggio costante della Polizia Locale mediante l’utilizzo di droni e fototrappole.

Le attività di controllo compiute in materia di polizia ambientale, nel corso del 2024, si possono così riassumere:

- N. 12 persone denunciate per abbandono di rifiuti speciali;

- N. 4 sequestri penali per reati ambientali;

- N. 35 accertamenti con sanzioni elevate ai sensi del Regolamento di igiene urbana per omessa differenziazione dei rifiuti conferiti.

“Esprimiamo i nostri sensi di compiacimento – dichiarano il sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore alla Polizia Locale Rosario di Scioscio – alla Polizia Locale della nostra città e al Comandante, Dirigente Ciro Sacco per l’attività posta brillantemente in essere. All’intero Corpo indirizziamo il nostro plauso per le azioni efficacemente portate a termine che consentono un'ulteriore bonifica delle campagne di San Severo”.

Galleria fotografica