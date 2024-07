Scende dall'auto, il ladro gliela ruba e trascina la donna: inseguito e fermato dalla Finanza

TERMOLI. A Termoli accade anche questo, purtroppo: la proprietaria di una vettura parcheggia l'auto, per recarsi nel vicino forno, tra Corso Umberto e Corso Nazionale, il tempo di entrare e c'era chi aspettava la ghiotta occasione per sfilare l'autovettura.

Un ladro è entrato nell'abitacolo e l'ha messa in moto. La signora se n'è accorta e si è aggrappata all'auto, venendo trascinata via per alcuni metri. Per sua fortuna, dietro stava transitando una pattuglia della Guardia di Finanza, che ha iniziato un inseguimento, terminato poco dopo, col recupero del veicolo e col fermo del bandito.

Sul posto chiamato a intervenire anche il 118 Molise, con l'equipe medica e i volontari della Misericordia in ambulanza, per medicare la donna.