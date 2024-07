Divieti infranti, transenne spostate e multe: l'isola pedonale si governa a fatica

TERMOLI. Divieti di sosta e di circolazione nell'isola pedonale estiva, ma che fatica farli rispettare.

Occorrerebbe una segnaletica davvero "invasiva" per mettere di fronte a doveri e responsabilità automobilisti e conducenti dei veicoli a due ruote, moto e scooter, in centro a Termoli.

Venerdì sera 26 luglio, inizia il weekend col traffico che "teoricamente" dovrebbe favorire il passeggio e la fruibilità dei locali, nella loro accezione turistica, coi tavolini al posto degli stalli occupati dalle auto.

Di gente, ieri sera, ce n'era davvero tanta, attività di ristorazione quasi tutte gremite, tra Corso, piazzetta, traverse, borgo, ma chi guida non se ne cura e allora si spostano transenne per passare lo stesso, oppure si lasciano i mezzi dove capita.

La pattuglia della Polizia locale dislocata in via Roma per disciplinare il flusso veicolare e far applicare l'ordinanza ha avuto il suo gran da fare, perché si procede in ordine sparso e le multe non sono state affatto risparmiate, anche per coloro che incuranti delle indicazioni ricevute hanno proceduto comunque nel loro intento, quasi sostando in mezzo alla gente.

Ci si rende conto davvero che oggi ciascuno ritiene di fare quello che vuole, lo abbiamo ribadito più volte, serve uno switch culturale, altrimenti non servirà solo il carattere repressivo delle azioni che le forze dell'ordine possano svolgere.