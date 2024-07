Si sente male mentre è in acqua e rischia di annegare, 75enne trasportato al San Timoteo

CAMPOMARINO. Soccorso in mare per un bagnante 75enne, che ha subito un malore mentre era in acqua a fare il bagno e ha rischiato di annegare, è avvenuto nella mattinata di oggi.

È avvenuto a Sud di Campomarino lido, nel tratto di mare dei camping. Il pensionato è stato condotto sulla battigia e lì soccorso dall'automedica di Termoli e dal 118 di Campomarino, che hanno trasportato coi volontari della Misericordia di Termoli l'uomo in emergenza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.